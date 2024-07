Roma, dal secondo di Mourinho nuovo attacco al club: bufera sul web

Salvatore Foti, che ha seguito lo Special One anche in Turchia al Fenerbahce, ha rivendicato i risultati ottenuti dal tecnico portoghese nelle sue stagioni giallorosse, scatenando i tifosi

Josè Mourinho è ripartito dalla Turchia, firmando per il Fenerbahce, dopo l’esonero della scorsa stagione alla Roma. Allo Special One e al suo staff, però, non è ancora andato giù il finale della storia con il club giallorosso: il suo secondo, Salvatore Foti, è tornato a parlarne scatenando le reazioni dei tifosi capitolini sul web.

Roma, Foti e il rapporto con Mourinho

Salvatore Foti continuerà ad essere il secondo di José Mourinho anche al Fenerbahce, la squadra turca che ha accolto lo Special One dopo l’esonero della scorsa stagione alla Roma. Intervistato dal Secolo XIX, Foti ha parlato del suo rapporto col tecnico portoghese ed è tornato sull’amara chiusura della sua avventura alla Roma. “C’è feeling, siamo due tipi molto diretti – ha dichiarato Foti parlando di Mou -. E il rapporto è cresciuto, alimentato dai risultati, abbiamo vissuto esperienze forti, che ti uniscono. Sento fiducia, stiamo bene insieme”.

Foti e l’invidia dell’ambiente di Roma per Mourinho

Quanto alla Roma, secondo Foti l’esperienza giallorossa di Mourinho è stata osteggiata fin dal primo momento, ma anche dopo l’esonero i tifosi giallorossi continueranno a ricordare positivamente lo Special One. “Io credo ci sia tanta invidia nei suoi confronti, già dai tempi del Triplete con l’Inter. In giallorosso siamo arrivati a giocare finali europee di seguito in due anni e mezzo, la prima vinta e la seconda hanno visto tutti in che modo è stata persa: i tifosi della Roma le ricorderanno anche tra 30-40 anni, non so quando accadrà di nuovo”.

L’esonero e l’addio alla Roma di Mourinho

Proprio per i risultati ottenuti in Europa, con la vittoria della Conference League e la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, secondo Foti Mourinho avrebbe meritato un trattamento diverso da parte della dirigenza della Roma e dai Friedkin. “Credo che Mourinho meritasse un saluto totalmente diverso – ha aggiunto l’assistente di Mou -, spiace per come si è chiusa ma il rapporto con i proprietari del club si era deteriorato”.

Roma, i tifosi ancora divisi su Mourinho

Le parole di Foti hanno provocato la reazione dei tifosi della Roma, divisi da mesi ormai su Mourinho. “Vero, Roma la città dei chiacchieroni, rovina di questa città”, il commento su X di Tito, che appoggia Foti. “Ma quale invidia, ce lo ricordiamo tutti come giocava la Roma”, la risposta di Vedde.

“Due finali sì… ma anche la qualificazione Champions rimasta sempre un’utopia: Foti ricorda solo quello che vuole”, aggiunge Paride. “Mourinho lo ringrazio solo perché si sta portando quello scarto di En-Nesyri al Fenerbahce”, scrive Matteo, alludendo al centravanti marocchino che il club turco sta soffiando alla Roma sul mercato. Contex concorda: “Solo per questo José Mourinho il più grande romanista della storia… poi su quello che dice Foti ci sarebbe da discutere”.