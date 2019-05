Nessun incontro in agenda tra Daniele De Rossi e la Roma per discutere il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Gli ultimi infortuni muscolari, il cambio di allenatore e l'addio di Monchi hanno congelato le trattative: l'agente di Capitan Futuro non sarebbe più in contatto da mesi con la dirigenza capitolina.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 10:10