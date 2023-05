Roma, Dybala si è allenato con il gruppo

Buone notizie in vista della finale di Europa League in programma mercoledì contro il Siviglia: l'argentino sta bene

29-05-2023 15:35

Un’ottima notizia per José Mourinho e per la Roma: Paulo Dybala è guarito. La Joya si è allenata per tutta la durata della seduta, oggi a Trigoria, senza sentire dolore alla caviglia. A questo punto, sarà sicuramente della partita dopodomani a Budapest, dove i giallorossi giocheranno la finale di Europa League contro il Siviglia che, in semifinale, ha eliminato la Juventus. Da capire se l’argentino potrà essere schierato fin dal primo minuto o partirà dalla panchina, per essere poi schierato a gara in corso. La Roma, lo scorso anno, disputò e vinse la finale di Conference League contro il Feyenoord.