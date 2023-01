Roma, è gelo tra Tiago Pinto e Mourinho: le parole del dirigente

15-01-2023 20:55

In casa Roma tiene banco il rapporto tra il direttore generale Tiago Pinto e Josè Mourinho. Dopo il botta e risposta a mezzo stampa tra i due connazionali, con lo Special One a controbattere, puntando sull’esiguità della rosa a disposizione, alle dichiarazioni con le quali l’uomo-mercato giallorosso ha legittimato le ambizioni della società di puntare ad un posto nella prossima Champions League, un altro capitolo si è registrato prima del posticipo della penultima di andata contro la Fiorentina.

Intervistato da Dazn Tiago Pinto è stato gelido nei confronti di Mourinho, dopo che nelle ultime ore sono fioccate le indiscrezioni su un nuovo confronto tra i due: “I problemi che ha non c’entrano con i fischi”.”Mourinho dice che questa Roma non è da Champions? Lui non commenta le mie parole e io faccio lo stesso per le sue. Il nostro rapporto è tale che se c’è qualcosa da commentare lo facciamo a Trigoria” ha dichiarato l’ex Benfica.

Tiago Pinto ha poi parlato telegraficamente delle possibili operazioni in uscita nella seconda parte del mercato di gennaio: “Mancano due settimane, il mercato in Italia è un po’ fermo per tutti i club, vediamo cosa succederà. Ci sono paletti e cose alle quali sottostare, ma vogliamo essere creativi per trovare le migliori soluzioni”.