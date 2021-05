Roma, è rebus portieri: Fuzato o Mirante nuovo titolare?

Da qualsiasi punto la osservi, la situazione in casa Roma appare decisamente ingarbugliata. Tra malumori, rendimento altalenante e nodi tecnici da sciogliere – tra cui la traballante posizione dello stesso Fonseca – all’ordine del giorno dalle parti di Trigoria è spuntato un nuovo intricato rebus, quello riguardante la situazione dei portieri giallorossi.

Nel posticipo di ieri contro la Sampdoria, la porta giallorossa è stata difesa dal brasiliano Daniel Fuzato. Proprio lui che, in ordine gerarchico, ha iniziato la stagione con i gradi di “terzo” alle spalle di Mirante e di Pau Lopez.

Il recente infortunio dello spagnolo – rimediato nella notte da incubo di Manchester – e il sempre più vociferato addio di Mirante al termine del campionato potrebbe regalare un segmento finale da protagonista proprio all’estremo difensore verdeoro.

Pensiero che già sta balenando nella testa dell’allenatore lusitano, come ha affermato nel post gara a ‘Sky Sport’ ieri sera.“Devo dire che ha fatto una buona partita. Ho parlato con Marco, non abbiamo Pau Lopez, dobbiamo gestire Antonio e questa situazione”.

La sconfitta contro la Sampdoria ha rappresentato per il classe 1997 il secondo gettone di presenza in maglia capitolina. Gli ultimi quattro appuntamenti in Serie A – con tanto di derby alla penultima – e la semifinale di ritorno contro i Red Devils, potrebbero far lievitare il conto in ottica di una crescita futura e di un coinvolgimento sempre più importante. Un potenziale tutto da scoprire e, possibilmente, da lavorare dopo anni nelle retrovie. Il suo momento sembra essere arrivato.

OMNISPORT | 03-05-2021 19:51