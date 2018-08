Roma, ecco perché è sfumato Malcom

L'affare Malcom-Roma è sfumato a causa della ripicca di un agente. O almeno è questo quello che fa intendere Leonardo Cornacini, uno dei procuratori del brasiliano passato al Barcellona, in una intervista a Tuttomercatoweb.

"La verità è che abbiamo deciso di non portare Malcom in giallorosso perché la Roma non si è comportata bene con noi. Stavamo lavorando all’operazione Fuzato. Che è un nostro calciatore. Poi la Roma l’ha fatta chiudere ad un altro agente, contro il quale, è bene precisarlo, non abbiamo nulla".

"Una ripicca? Sì. Esatto. Dispiace dirlo, ma è così. La Roma si era comportata male con noi dieci giorni prima con l’affare Fuzato. E abbiamo ricambiato con lo stesso comportamento. Visto l’atteggiamento assunto nei nostri confronti abbiamo deciso, insieme a Malcom, che la destinazione migliore non fosse quella giallorossa. E poi sempre nello stesso affare Malcom, Monchi aveva coinvolto altri intermediari. Oggi comunque Malcom è felice di essere un nuovo rinforzo del Barcellona".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 08:15