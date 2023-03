Roma ed El Shaarawy ad un bivio

Con un netto taglio dell’ingaggio il Faraone resterebbe alla Roma, decisivi i prossimi incontri

27-03-2023 20:29

Secondo SportMediaset è ancora incerto e tutto in divenire il futuro del faraone della Roma. Stephan El Shaarawy, arrivato per la seconda volta a Roma il 30 gennaio 2021, è attualmente in scadenza. L’esterno giallorosso vorrebbe rinnovare il contratto e restare nella Capitale ma il grosso dubbio – da parte dei dirigenti giallorossi – è legato all’ingaggio del Faraone.

Attualmente il numero giocatore della Roma percepisce un ingaggio di 4 milioni a stagione. La possibilità e la volontà di restare in giallorosso da parte di El Shaarawy è alta, ma ad oggi un rinnovo a queste cifre sembrerebbe uno scoglio insormontabile.

A confermare questa indiscrezione è anche il Corriere della Sera, che scrive: “Solo con un cospicuo taglio dello stipendio la Roma sarebbe disposta a parlare di rinnovo”.