Il giovane della Roma sui canali ufficiali del club: “Fra di noi siamo molto compatti, contro il Feyenoord sarà una partita fondamentale”

17-04-2023 19:12

L’autore del primo gol della Roma contro l’Udinese, Edoardo Bove, ha rilasciato un’intervista attraverso i canali ufficiali del club giallorosso. Le parole di Bove: “Era fondamentale vincere perché siamo in lotta Champions e le altre squadre hanno perso punti. Non è mai semplice, l’Udinese mette in difficoltà tutti”.

Il giovane parla poi del suo primo gol: “E’ stato un po’ istintivo, poi sono stato fortunato che la palla sia finita lì. Sono davvero contento”. Un commento sulla prossima gara della Roma contro il Feyenoord: “E’ una partita fondamentale per la nostra stagione, l’affronteremo con la forza che ci contraddistingue”.

In chiusura un commento sul gruppo: “E’ questa che ci fa andare avanti. Fra di noi siamo molto compatti, ognuno aiuta il compagno nei momenti di difficoltà e siamo davvero felici di questo”.