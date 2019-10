Roma, emergenza infortuni: operato Edin Dzeko

Si affolla l'infermeria della Roma, bersagliata dagli infortuni nelle ultime settimane. Dopo Pellegrini, Perotti, Zappacosta, Under, Mkhitaryan, i giallorossi perdono anche Edin Dzeko e Amadou Diawara dopo la partita di domenica contro il Cagliari.

Grande apprensione per il bomber bosniaco, vitale per le manovre offensive della squadra di Fonseca, che lunedì mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico a Villa Stuart per ridurre la doppia frattura all'arco zigomatico destro. E' previsto un mese di stop per l'attaccante giallorosso, che salterà i propri impegni con la sua nazionale e rimarrà a Roma per curarsi.

Dzeko in ogni caso potrebbe tentare il recupero lampo già contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato, indossando una maschera protettiva per evitare ulteriori danni al volto.

A Villa Stuart è stato operato anche Amadou Diawara, che ha riportato durante la gara contro il Cagliari la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore guineano, ricoverato da domenica sera, dovrà restare fermo per tre settimane, poi inizierà il percorso di riatletizzazione.

Su Instagram il giocatore ha tranquillizzato i tifosi: "Ragazzi, è andato tutto bene. Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto".

Non si è intanto placata la polemica per l'arbitraggio della partita con i sardi: "Il fallo di Kalinic non esiste. Dopo il gol ha parlato con un giocatore del Cagliari e gli ha detto che non era fallo. Perché ha cambiato idea? Fa con la mano il gesto per dire che non è fallo. Dopo ha consultato il Var o no? La questione è questa. Il giocatore lo chiama e l'arbitro dice 'no'…", ha dichiarato Fonseca, espulso per proteste al termine della partita. "Ho meritato l'espulsione. Non c'è dubbio su questo".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 12:32