Roma fa festa con Abraham, Atalanta ko. Highlights e pagelle

La Roma batte l’Atalanta 1-0 grazie alla rete del solito Abraham. Continua il momento positivo dei ragazzi di Mourinho, che non perdono in campionato da due mesi. I capitolini raggiungono così i nerazzurri al quinto posto, sorride la Juventus in ottica quarto posto.

Nel primo tempo la Roma ha subito una grande occasione con Mancini, bravo però Musso a respingere il pericolo. Partita equilibrata che viene sbloccata da Abraham dopo un contropiede giallorosso: lancio lungo di Karsdorp, Zaniolo controlla e serve l’inglese che davanti alla porta non sbaglia. Nel secondo tempo l’Atalanta spinge per il pareggio, la Roma si affida alle ripartenze. Gli ospiti però non incidono, i capitolini si chiudono bene e conquistano i tre punti.

Tammy Abraham è il giocatore che ha segnato più gol (sette) nel 2022 in Serie A. Soltanto Nkunku (10), Mbappé e Lewandowski (entrambi nove) hanno segnato più gol dell’inglese (otto) nel 2022 nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni. Sono 13 le reti del centravanti giallorosso in campionato, 20 in totale nella stagione.

Ancora un ko per l’Atalanta, che però deve combattere contro le tante assenze. Senza Zapata e con Muriel non al top, i ragazzi di Gasperini trovano difficoltà ad andare costantemente a segno. Abraham invece si conferma in grande forma e si sta dimostrando leader della Roma in questa fase di campionato. Giallorossi che stanno crescendo anche in difesa: secondo match di fila senza subire gol, tre negli ultimi cinque in Serie A.

Roma-Atalanta, gli highlights

3′: calcio d’angolo, svetta Mancini che però trova il riflesso strepitoso di Rui Patricio .

che però trova il riflesso strepitoso di . 23′: dopo una disattenzione difensiva giallorossa, Demiral non ne approfitta calciando male da buona posizione in area di rigore.

non ne approfitta calciando male da buona posizione in area di rigore. 32′: gol della Roma : lancio lungo di Karsdorp che ruba palla, Zaniolo controlla e serve Abraham che davanti a Musso non sbaglia.

: lancio lungo di che ruba palla, controlla e serve che davanti a non sbaglia. 51′: grande azione dell’ Atalanta sulla sinistra, la palla dopo diversi scambi arriva a Freuler ma Rui Patricio respinge in uscita.

sulla sinistra, la palla dopo diversi scambi arriva a ma respinge in uscita. 64′: ancora Mancini su sviluppo di calcio d’angolo, da buona posizione però il difensore calcia alto.

su sviluppo di calcio d’angolo, da buona posizione però il difensore calcia alto. 80′: da buona posizione, Abraham non riesce a pescare il secondo palo.

non riesce a pescare il secondo palo. 94′: espulsi allo scadere de Roon per proteste e Mkhitaryan dopo un secondo giallo per fallo in ritardo.

La cronaca integrale di Roma-Atalanta

Roma-Atalanta: come ha arbitrato Massa

Due dubbi nel primo tempo, con l’Atalanta che chiede prima un calcio di rigore per un intervento di Zalewski da dietro sull’uomo e successivamente i nerazzurri reclamano l’espulsione per Abraham che con i tacchetti calpesta Demiral. L’arbitro Massa opta per il cartellino giallo. Nel secondo tempo invece il fischietto di Imperia gestisce bene un match caldo. Espelle però allo scadere de Roon per proteste, eccessiva la reazione dell’olandese. All’ultimo secondo altro giallo anche per Mkhitaryan, che non protesta e viene espulso dopo un intervento in ritardo.

Le pagelle di Roma-Atalanta: i migliori e i peggiori

Abraham 7: ennesimo gol dell’attaccante giallorosso, uno dei migliori in Europa nel 2022 a livello realizzativo.

Zaniolo 6.5: stop e il passaggio vincente per Abraham, giocata decisiva per il centrocampista giallorosso.

Karsdorp 6.5: l’altro protagonista del gol della Roma, col recupero e con il lancio perfetto per Zaniolo.

Mancini 6.5: concentrato in difesa e pericoloso anche in fase offensiva, solo un grande intervento di Musso lo ferma.

Rui Patricio 6: dà sicurezza al reparto, in una sola occasione gli ospiti fanno paura e si fa trovare pronto.

Pasalic 5: perde il pallone che consente alla Roma di segnare, per il resto sbaglia troppe giocate.

Boga 6: entra nel secondo tempo ed è sicuramente il più vivo dei suoi.

de Roon 5: non incide e allo scadere del match si fa buttare fuori per proteste.

Abraham: “Vittoria fondamentale”

Al termine della partita, Abraham è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Significava tanto questa vittoria, sensazione bellissima grazie a questi tre punti ottenuti. Siamo stati compatti, abbiamo lottato e alla fine siamo riusciti a vincere un match difficile. Il bacio alla maglia? Mi ha dato fiducia il club, mi diverto e ringrazio i tifosi”.

