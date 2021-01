Roma, fatta per Montiel: River convinto con 7 milioni

La Roma spinge in campionato e adesso anche sul mercato. Negli ultimi giorni, in casa giallorossa, si è parlato tanto di un forte interessamento per il difensore del River Plate e della nazionale argentina Gonzalo Montiel.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da “TNT Sports”, i capitolini avrebbero in pugno il giocatore grazie a un’offerta di 7 milioni di euro. Il 24enne potrebbe trasferirsi in Italia dopo la fine della Copa Libertadores. La finale è in programma il 30 gennaio, ma dopo la sconfitta per 3-0 nell’andata della semifinale contro il Palmeiras, la partenza di Montiel potrebbe avvenire prima.

OMNISPORT | 08-01-2021 12:27