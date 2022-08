Roma, Felix Afena-Gyan: due club su di lui

11-08-2022 14:17

Le apparizioni molto positive dello scorso anno in maglia giallorossa sono andate a segno. Il giovane attaccante giallorosso infatti ha catalizzato su di se le attenzioni di molti club italiani ed esteri, anche se quelli che sembrano essere in pole position per prenderlo sono Sassuolo e Salernitana.

Felix Afena-Gyan è uno dei giocatori con più mercato in Serie A, lo scrive anche Il Corriere dello Sport. Lo vorrebbe il direttore sportivo che lo ha portato alla Roma oltre un anno fa per 200mila euro, ovvero Morgan De Sanctis. L’attuale uomo mercato dei campani gradirebbe ritrovarlo a Salerno anche se le valutazioni sono attualmente distanti.

Anche il Sassuolo con il Ds Carnevali ha messo gli occhi sul talento giallorosso: i neroverdi vorrebbero l’attaccante per sostituire il probabile partente Raspadori.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE