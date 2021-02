Roma, Fonseca: "Domani il capitano sarà Cristante"

Domani pomeriggio andrà in scensa Juventus.Roma, vero big match della 21° giornata di Serie A. Al momento attuale i giallorossi sono terzi con 40 punti, uno in più rispetto ai bianconeri che però devono recuperare la gara col Napoli. Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco nel primo quarto d’ora di partita (otto gol per la Roma, al pari della Lazio) contro la squadra più prolifica nei 15 minuti finali di partita (14 per la Juventus) in questa Serie A.

Queste le parole di Fonseca:

“Rispetto all’inizio sono squadre diverse, la Juve è fortissima. Rispetto a inizio stagione i bianconeri sono più intensi e con maggiore dinamica, Pirlo ha avuto tempo per lavorare con i suoi giocatori. Noi siamo in fiducia, in un buon momento”.

Una domanda gli viene rivolta sulla questioe Ediz Dzeko, che però Fonseca considera un capitolo chiuso:

“Non devo dire nulla di più rispetto a quanto detto da Tiago Pinto. Abbiamo parlato, Dzeko si è allenato bene ma domani il capitano sarà Cristante”.

L’attaccante della Roma Borja Mayoral ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in Serie A: nessun giocatore ha mai fatto meglio nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria:

“Borja non ha bisogno della prossima partita per dimostrarmi cosa sa fare, io lo so già. Deve rimanere concentrato per giocare un’ottima gara domani”.

OMNISPORT | 05-02-2021 16:21