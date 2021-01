Roma, Fonseca: "Dzeko e Mayoral insieme? Vedremo..."

Due partite e sei punti ad inizio 2021 per la Roma di Paulo Fonseca che si avvicina alla vetta e sogna l’aggancio all’Inter in caso di successo nel match di domenica prossima all’Olimpico (ore 12.30).

I giallorossi sono implacabili e battono anche il Crotone nel segno di Borja Mayoral, in campo al posto di Dzeko e autore di una doppietta.

Vigilia della gara non semplice per la squadra romana con il tecnico in forse fino alla fine, ma in panchina dopo due tamponi negativi.

Fonseca, a fine match, si reputa soddisfatto della gara dei suoi: “La squadra sta giocando bene, l’importante è vincere tutte le partite. Contro l’Inter sarà una partita diversa, noi giochiamo per vincere”, afferma a Sky Sport.

Su Borja Mayoral: “Sono soddisfatto” e sulla coesistenza con Dzeko afferma: “Vedremo, penso che ora la squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare, ma nel futuro possiamo cambiare”.

Finale con un pensiero per Morgan De Sanctis, ferito in un incidente stradale: ““Per noi è stato un momento triste, auguriamo a Morgan che ritorni presto, so che è andata bene l’operazione”.



