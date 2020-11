Roma, Fonseca rilancia Dzeko

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato e archiviato con largo anticipo il discorso qualificazione alla prossima fase dell’Europa League, la Roma si appresta a tornare in campo per affrontare il Napoli in uno dei big match del nono turno di Serie A.

I capitolini, che nel torneo hanno sin qui messo in cascina 17 punti figli di cinque successi, due pareggi ed una sconfitta, cercheranno al San Paolo quel risultato che possa consentire loro di restare nella scia del Milan capolista.

Paulo Fonseca ha presentato la sfida con i partenopei nella consueta conferenza stampa della vigilia, partendo dai singoli: “Dzeko giocherà titolare, è pronto alla pari di Pellegrini. Mancini e Ibanez si sono allenati e hanno grandi possibilità di esserci. Pedro e Mkhitaryan sembrano ragazzini che hanno appena iniziato a giocare a calcio, si vede dalla mentalità e dal lavoro sul campo”.

La Serie A 2020/2021 potrebbe essere la pià equlibrata di sempre, andando oltre Inter e Juve; “Siamo all’inizio, Inter e Juve lotteranno fino alla fine per vincere questo campionato. Ci sono sei o sette squadre che possono arrivare vicino a loro”.

La Roma sogna in grande per quest’annata, decisa ad alzare l’asticella contro le big: “Non abbiamo vinto contro Juve e Milan, ma potevamo farlo. Contro il Napoli vogliamo essere forti, la squadra che sta giocando bene e con coraggio”.

Servirà la miglior Roma, vista la convinzione di Fonseca: “Per me il Napoli è tra le squadre più forte in questo campionato. Anche quando hanno perso in alcune partite meritavano diversamente perché giocano un gran calcio. Partita difficile, come tutte”.

L’ultima sconfitta della Roma? Proprio contro il Napoli, quattro mesi fa: da allora sedici gare senza k.o. Per Fonseca la possibilità di chiudere il cerchio e puntare veramente al massimo.

