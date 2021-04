Roma, Fonseca: "Spinazzola potrebbe giocare in difesa"

Momento di stagione delicato per la Roma che in campionato deve cercare di inseguire il quarto posto, mentre in Europa League deve affrontare l’Ajax nei quarti di finale. Quello che preoccupa lo staff giallorosso sono i sei indisponibili e i due squalificati con cui dover affrontare il Sassuolo domani. L’emergenza infortuni è pesante soprattutto tra difesa e centrocampo.

Paulo Fonseca ha fatto il punto sugli assenti in conferenza stampa. “Smalling sta meglio ma non è pronto per giocare domani. Cristante sì e ci sarà. Può essere una possibilità forte l’utilizzo di Spinazzola o Karsdorp nella difesa a tre. Veretout sta molto meglio, si è allenato individualmente e con la squadra: sarà convocato per domani, credo che per la prossima settimana sarà al 100%”.

El Shaarawy in crescita col passare delle partite. “Non possiamo dimenticare che El Shaarawy è arrivato dopo, nelle ultime partite è cresciuto. Ha bisogno di giocare per tornare ad essere quel giocatore che conosciamo”.

Massima priorità al Sassuolo, dal triplice fischio in poi partirà la marcia d’avvicinamento all’andata dei quarti di Europa League. “La priorità è la partita di domani col Sassuolo, poi inizieremo a pensare all’Ajax. Tra Dzeko e Mayoral ho scelto chi sarà in campo domani”.

Le speranze di conquistare la qualificazione in Champions attraverso il campionato restano intatte. “Abbiamo 30 punti a disposizione, ci sono tutte le possibilità per finire tra le prime quattro”.

Le condizioni fisiche di Cristante non sono motivo di preoccupazione nell’ambiente giallorosso e c’è ottimismo per il rientro a breve di Mkhitaryan.. “La situazione di Cristante è sotto controllo, sta bene e sono convinto che giocherà fino al termine della stagione senza problemi”. “Mkhitaryan sta lavorando individualmente e sta meglio, vedremo la prossima settimana”.

Tra i pali fiducia ancora a Pau Lopez. “Nessun ballottaggio in porta, domani giocherà Pau Lopez”.

Nel giro di pochi giorni la Roma affronterà due squadre che si assomigliano per stile e concetti. “Sassuolo e Ajax sono due squadre che vogliono avere l’iniziativa ma che attaccano diversamente. Vantaggio o no, io preferisco giocare contro questo tipo di formazioni. Poi dipenderà tutto da noi”.

Domani pomeriggio alle 15.00 al ‘Mapei Stadium’ servirà una prova senza sbavature per uscire indenni e con i tre punti in tasca. “Mi aspetto una gara difficile, il Sassuolo è una squadra che vuole sempre giocare il pallone. Dobbiamo essere al 100% se vogliamo vincere questa partita. I ragazzi sono motivati”.

