09-11-2021 17:01

A Le Iene, l’ex capitano della Roma Francesco Totti è stato intercettato dopo le accuse di Cassano. Per il barese, tra 20 anni il Pupone sarà dimenticato in casa giallorossa, non essendo “eterno” come Messi o Maradona.

Totti ha replicato con serenità a Cassano ironizzando: “Giusto, io è da mo che me so’ scordato. Mi hanno difeso sia Zeman che Mourinho? Non c’era bisogno. Antonio resta un mio amico”.

OMNISPORT