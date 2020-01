Roma-Friedkin, fumata bianca in due settimane

Il derby pareggiato per 1-1 del 26 gennaio 2020 sarà con ogni probabilità l'ultimo vissuto da James Pallotta come presidente e proprietario della Roma.

La trattativa per il passaggio del club nelle mani di Dan Friedkin, venuta alla luce a fine 2019 e proseguita poi a fari spenti, è a un passo dalla chiusura, almeno secondo quanto riporta 'Sky Sport'.

Il magnate nativo di San Diego avrebbe infatti portato a termine la due diligence: non si sono registrate criticità, specie per quanto riguarda la parte legale.

Si va quindi verso il via libera circa il cambio di proprietà. La tempistica prevista è di due settimane, che saranno dedicate alla stesura dei contratti. Il passaggio ufficiale delle quote è previsto per metà febbraio.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 20:46