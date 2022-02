Roma-Hellas Verona, Mourinho non si presenta in conferenza: "Vado a casa"

19-02-2022 20:53

Il tecnico della Roma José Mourinho è una furia nel finale della gara contro la Roma terminata 2-2, con lo Special One salvato nel secondo tempo dai gol di due giovanissimi, Cristian Volpato ed Edoardo Bove. L’allenatore portoghese, espulso nel finale di partita, non si è fermato a parlare coi giornalisti in zona mista, preferendo evitare e commentando con un laconico “Vado a casa”.

Mourinho è anche stato espulso alla fine della gara. A “condannare” il tecnico portoghese è il “gesto del telefono” mimato e rivolto al direttore di gara. Imbufalito, Mou ha provato ad andare incontro al direttore di gara con fare minaccioso, salvo poi essere trattenuto dai suoi collaboratori.

Uscendo, il saluto a Igor Tudor e un pallone scagliato in tribuna con fare rabbioso. Con Pairetto Moù aveva già avuto da ridire quando, dopo la partita contro il Bologna diretta dallo stesso arbitro, consigliò a Zaniolo di andare a giocare all’estero. Nel 2010, quando era alla guida dell’Inter Mourinho fece il famosissimo gesto delle manette che gli costò tre turni di squalifica.

OMNISPORT