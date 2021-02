Roma, i tifosi non salvano nessuno: mandate via quei due

Alla Roma non riesce di sfatare il taboo e cade per l’ennesima volta in stagione contro una big. Vince il Milan 1-2 e i tifosi giallorossi ne hanno per tutti.

Inizio choc della Roma

L’avvio della Roma è da brividi, con Fazio e Pau Lopez che vanno a un passo dal concedere il vantaggio lampo ai rossoneri. Ibrahimovic non trova la porta e grazia la Roma, i tifosi giallorossi non si dimostrano ugualmente morbidi: “Fazio e Pau Lopez HORROR e siamo solo all’inizio” o ancora: “La coppia di centrali Fazio-Cristante manco alla Lazio la auguro”.

La foga iniziale dell’undici di Pioli mette in seria difficoltà i padroni di casa. Un romanista prova comunque a lanciare un messaggio positivo: “Ok peggio nun se poteva inizia’… pò solo anna’ mejo… daje Roma!!!”. A pochi giri di lancette dal riposo, il Milan passa con il rigore di Kessié dopo il fallo di Fazio su Calabria e i tifosi non perdonano il difensore argentino: “Fazio lo vedevo meglio a condurre!”, ma non risparmiano nemmeno Fonseca: “Grazie Fazio e a chi ti fa giocare”.

Si salva solo l’uomo dei record

A inizio ripresa, la Roma inizia bene e trova il pareggio con la bella conclusione a giro di Veretout, che mette a segno il suo decimo gol stagionale e pareggia il record di reti per un centrocampista francese in una sola stagione di Serie A che apparteneva a Platini e i tifosi giallorossi sottolineano: “mostruoso Veretout”.

Guida sotto accusa

Incassato il pareggio, il Milan si riprende e, al 58’, trova il gol di Ante Rebic che decide la partita. Numerosi i commenti contro Pau Lopez, colpevole di aver avviato l’azione del gol con un errore: “non lo voglio più vedere”, scrive qualcuno. I minuti passano, Roma e Milan ci provano, ma il risultato non cambia e i tifosi giallorossi non risparmiano nessuno. Da Mayoral: “Borja Mayoral ectoplasma totale” all’arbitro Guida: “sta rovinando una bella partita”, “ma il VAR per noi non funziona? È una vergogna”.

Fonseca e Pellegrini i più bersagliati

Gli attacchi più pesanti e insistenti si concentrano su Fonseca e il capitano Lorenzo Pellegrini. Che il tecnico non abbia il consenso della tifoseria è risaputo e il classico “Fonseca vattene” è ormai all’ordine del giorno, c’è poi chi scrive: “Una squadra che soffre tutti gli scontri diretti ha un problema di carattere, e il carattere te lo da in primis l’allenatore. Quindi il problema direi che è Fonseca”.

Su Lorenzo Pellegrini però, i supporter della Roma calcano la mano: “Perché dobbiamo vedere Pellegrini in campo?”, “Ma ve ne accorgete adesso che Pellegrini è un giocatore incredibilmente discontinuo e non insostituibile?”, “Comunque, nonostante tutto, peggiore in campo a paletti è Pellegrini. Mai visto né sentito. Quando il livello si alza, lui si nasconde. È per questo che gli andrebbe tolta la fascia, non perché fa gli auguri a Immobile”.

