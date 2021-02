Roma, Fonseca: "Ho una scommessa con Veretout"

Al termine del match vinto contro l’Udinese, Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo entrati bene in campo. Dzeko nuovamente titolare in Europa League? Vediamo. Ma dell’argomento fascia non ne parlo più. Scudetto? La Roma deve pensare solo alla prossima partita, ora ci sarà il Braga, poi il Benevento. Contro la Juve non è stato un problema di fase difensiva, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi metri”.

Il portoghese ha analizzato poi il match vinto contro l’Udinese: “La posizione di Veretout (doppietta, ndr) è stata decisiva, ha giocato più in avanti cercando la profondità così da aprire spazi con i suoi movimenti, una chiave importante contro squadre brave a chiudersi. Con Cristante e Villar in campo, Jordan può giocare in quella posizione. Veretout? Io ho una sfida con lui, il numero di gol. Abbiamo concordato che ne deve fare più di 10 e gli ho chiesto “quanto manca?”, e lui “uno”. Ma non abbiamo scommesso”.

Resta la staffetta in attacco: “Se per il mio gioco è più funzionale Mayoral rispetto a Dzeko? Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita. La profondità che ci dà Mayoral è importante. Oggi ha fatto bene. Era importante poi l’appoggio di Dzeko e anche lui ha cercato la profondità. Entrambi hanno giocato bene oggi. Cristante? È un giocatore intelligente, ieri Kumbulla ha avuto un problema e ha giocato lui, ci aveva già giocato e sempre bene. Oggi ha fatto una buona partita, è un leader che aiuta la squadra a stare corta”.

