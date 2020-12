Roma, il nuovo portiere può arrivare dall'Italia

La Roma ha perso solo due partite in campionato sul campo, ma subendo quattro gol contro Napoli e Atalanta. Due brutti ko segnati anche dagli errori di Antonio Mirante, portiere cui Paulo Fonseca ha affidato i gradi di titolare a inizio stagione al posto di Pau Lopez.

Tanto l’estremo difensore stabiese quanto lo spagnolo non hanno però convinto, così a gennaio la prima mossa del direttore generale Tiago Pinto potrebbe essere quella di consegnare al tecnico connazionale proprio un nuovo portiere.

Tale scenario andrebbe in porto con la partenza di Lopez e il ritorno di Mirante nel ruolo di secondo, ma serve un elemento affidabile ed esperto. Potrebbe tornare d’attualità il nome di Salvatore Sirigu, in rottura con il Torino: il portiere della Nazionale è stato dirottato in panchina da Giampaolo nelle ultime due partite e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio.

La maglia da titolare a Roma potrebbe servire anche in ottica azzurra, vista la qualificata concorrenza per un posto all’Europeo di portieri in gran forma quali Pierluigi Gollini dell’Atalanta o Alessio Cragno del Cagliari.

OMNISPORT | 21-12-2020 13:50