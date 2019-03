Roma, in due per la panchina

La Roma, dopo la sconfitta patita con la Spal, si lecca le ferite. A fine anno, Ranieri non dovrebbe essere confermato. Con la pista Sarri decisamente complicata (salvo sorprese, resterà al Chelsea), ci sarebbero due profili in corsa per la panchina giallorossa.

I nomi caldi sarebbero quelli di Giampaolo e Gasperini. Il primo, grande protagonista con la Sampdoria, piace per il suo gioco. Gasperini, legatissimo all'Atalanta, garantirebbe grandi risultati con i tanti giovani che ha in rosa la Roma.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 09:15