Dopo la decisione della Corte d'Appello di respingere il ricorso per evitare la squalifica di Mourinho, la Roma entra in silenzio stampa. Sui social, intanto, i tifosi scatenano la bufera.

10-03-2023 20:06

Come prevedibile, il verdetto della Corte d’Appello sul ricorso della Roma in merito alla squalifica di due giornate comminata a José Mourinho dal giudice sportivo non manca di scatenare reazioni. Il club giallorosso ha annunciato di essere in silenzio stampa fino a dopo il derby, mentre sui social i tifosi si sfogano contro una vicenda che ha lasciato interdetti in molti.

Roma, respinto il ricorso su Mourinho

Dopo i fatti di Cremona, che hanno visto José Mourinho venire espulso a seguito di un acceso diverbio con il quarto uomo, Marco Serra, nella giornata odierna la Corte d’Appello ha respinto il ricorso della Roma e confermato la squalifica al tecnico portoghese, fermato per due turni. Deferimento in arrivo, invece, per Serra.

Roma in silenzio stampa

La nuova decisione, dopo la sospensione di giudizio che ha permesso a Mourinho di guidare regolarmente la Roma dalla panchina nel successo dell’Olimpico contro la Juventus, costringerà l’allenatore giallorosso a saltare la gara con il Sassuolo e il derby contro la Lazio, in programma il 19 marzo. Nel frattempo, la Roma ha annunciato con una nota ufficiale il silenzio stampa di tutti i suoi tesserati proprio per le prossime due partite.

La rabbia dei tifosi

Non è servito, dunque, l’intervento odierno in Corte d’Appello di Mourinho e la squalifica, decisa dal giudice sportivo tenendo conto di quando riportato dal referto di Cremonese-Roma dall’arbitro Marco Piccinini, è stata confermata, causando una vera e propria bufera sui social. Il giornalista Fabio Ravezzani ci va giù pesante e scrive: “Come non si fosse ancora coperta sufficientemente di ridicolo, la giustizia sportiva conferma le 2 giornate a Mourinho dopo averne sospeso la squalifica contro la Juve e nel frattempo aver deferito Serra. Incredibile“.

Ma sul web i commenti e le critiche sono praticamente infiniti: “Qualcuno ci spieghi allora la sospensione. Ridicoli” oppure: “Pessima decisione, nessuna logica”, “È un patto federale fatto contro la Juventus. Ormai ne abbiamo la conferma”, “La cosa più incredibile è che nessuno ormai si sorprende più”, “È letteralmente una schifezza“, “Il sistema calcio in Italia è ridicolo”, “Senza vergogna!!“, “Non c’è limite…”, “In un colpo solo svantaggiata la Juve e avvantaggiata la Lazio… Masterclass!”, “L’importante è che fosse in panchina contro la Juventus“, “Forse volevano favorire Lotito…”, “Non è normale sta cosa…”, “È lampante che tutto il sistema è contro la Juve!!”.

ITALIAMEDIA