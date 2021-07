Roma, incontri tra Mourinho e i calciatori

José Mourinho ha incontrato diversi giocatori della rosa della Roma, che giovedì sosterrà il primo allenamento agli ordini dello Special One per preparare al meglio la prossma stagione.

Già da qualche giorno al centro sportivo si allenava chi aveva chiuso la scorsa stagione con qualche infortunio (vedi Zaniolo, Smalling, Calafiori, Veretout, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Darboe e Fuzato). Tutti gli altri, esclusi Spinazzola e Cristante, oggi si sono recati al Fulvio Bernardini per i tamponi. Da Dzeko a Mancini, passando per Borja Mayoral, El Shaarawy e i più giovani come Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski: alcuni di loro hanno anche conosciuto Mourinho.

Un primo incontro dunque sempre in sicurezza e mantenendo il distanziamento con Mancini e Dzeko che, a differenza degli altri, si sono intrattenuti per più di un’ora all’interno di Trigoria, lo riporta l’Ansa.

OMNISPORT | 05-07-2021 20:52