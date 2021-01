Roma-Inter, Antonio Cassano attacca duramente Antonio Conte

A due giorni dalla partita contro la Roma, ieri sera Antonio Cassano ha attaccato duramente il tecnico dell’Inter Antonio Conte durante la diretta su Bobo Tv, il canale Twitch di Christian Vieri, alla quale hanno partecipato gli altri due ex nerazzurri Daniele Adani, commentatore tv su Sky, e Nicola Ventola. Il 38enne di Bari Vecchia è solo l’ultimo a prendersela col tecnico interista per le scelte fatte contro i giallorossi

“L’Inter se vince la partita (con la Roma, ndr), nessuno dice niente: ha giocato una buonissima partita contro una squadra forte – ha detto Cassano, virgolettati di fcinter1908.it -. Appena dai degli spazi all’Inter, si infila da tutte le parti. Bielsa dice che se sto perdendo o vincendo, la mia filosofia è quella: se hai la partita in pugno, non puoi togliere Hakimi e Lautaro per mettere Perisic. Perisic è un pesce fuor d’acqua: in questo meccanismo non c’entra niente”.

“L’errore più grave è stata quella sostituzione: non puoi togliere Lautaro per Perisic, che è un grandissimo giocatore ma che non c’entra niente con questo meccanismo – prosegue Fantantonio -. Se tu fai quei cambi, dici alla squadra ‘abbassiamoci’. Ha messo giocatori fuori posto, come col Napoli, ma lì era andata bene: le partite le devi rischiare. Conte non va nell’analisi, l’Inter in 20 partite, di buone quante ne ha fatte? Se hai tanti palleggiatori in mezzo e non li fai giocare, vuol dire che vuoi fare un altro tipo di gioco. Vuoi vincere, ma se ci riesci. L’Inter deve giocare 30 metri più avanti, perché attacca solo e perde? Ci vuole ritmo, qualità e occasioni”.

“L’anno scorso l’Inter ha fatto una buona stagione, quest’anno è uscita dall’Europa giocando malissimo con giocatori più forti dell’anno scorso. La Juve sta avendo problemi, io mi aspetto l’Inter a +5 sulla seconda: il Milan è squadra, io mi sarei aspettato l’Inter lì. Conte dice cose che mi stanno dando fastidio, è obbligato a vincere: chi dice il contrario dice una cazzata. E se non lo fa, deve andare via. La Juve arriva, se l’Inter domenica non vince rischia clamorosamente di uscire dalla lotta scudetto: se la Juve vince a Milano, giochi finiti”, ha concluso Cassano.

