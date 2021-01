Inter, pioggia di critiche su Antonio Conte. Capello attacca

Il pareggio di Roma ha acuito le critiche dei tifosi interisti nei confronti del tecnico Antonio Conte. Nonostante le otto vittorie consecutive precedenti, la sconfitta con la Samp e l’ulteriore frenata con i giallorossi hanno mandato in subbuglio il popolo nerazzurro, più che mai scettico nei confronti del mister leccese dal passato bianconero.

Nel mirino dei tifosi ci sono in particolar modo i cambi scelti da Conte nella ripresa (Perisic per Lautaro, Gagliardini per Vidal e Kolarov per Hakimi), che hanno abbassato troppo la squadra permettendo alla Roma il forcing finale che ha portato al pareggio. Dopo la partita il tecnico si è difeso così: “I cambi sono stato fatti ruolo per ruolo, non è che uno si è inventato chissà che cosa”, prima di sbottare nuovamente sul mercato (“Non chiedo nessuno”). Un atteggiamento che non piace a tanti tifosi nerazzurri, che hanno espresso la loro frustrazione in rete.

Anche Fabio Capello ai microfoni di Sky dopo la partita ha punzecchiato il mister leccese: “Sostengo che i nerazzurri abbiano la rosa più ampia e i giocatori in grado per poter essere competitivi in tutte le gare. Poi non avendo le coppe, sarà fresca in tutti i momenti. Secondo me Conte non ha motivo di chiedere altri rinforzi. Ha giocatori di grande livello e tutti gli allenatori la vorrebbero: mi sembra una richiesta non giusta. Anche se ho sentito nelle ultime interviste che ha preso atto della situazione economica”.

“Pioli o Conte? Ogni allenatore gestisce la rosa secondo le proprie idee e in base alla squadra debba fare una piccola trasformazione del carattere. Pioli è arrivato al Milan, non gli hanno messo pressione: c’è una squadra giovane, divertente e grande voglia di fare. Tutti pensavano che senza Ibrahimovic affondasse e invece hanno fatto bene anche senza lo svedese. Conte ha sempre fatto della determinazione, della rabbia il proprio credo e penso lo farà anche adesso all’Inter“.

OMNISPORT | 11-01-2021 10:23