Una rasoiata di Mancini decide la sfida tra Mourinho ed Allegri, i tifosi romanisti apprezzano lo spirito della squadra e inneggiano al match-winner

05-03-2023 23:10

La Roma continua a non prendere gol in casa, batte 1-0 la Juventus ed entra ufficialmente al quarto posto a quota 47 punti. Per i giallorossi di Mourinho la migliore risposta possibile alle critiche piovute dopo la sconfitta di Cremona, e un’ottima iniezione di fiducia in vista della difficile partita di Europa League contro la Real Sociedad di giovedì. Per la gioia di un Olimpico gremito, per la gioia di tutti i giallorossi che hanno sofferto, patito, gioito.

Roma, Mancini il protagonista a sorpresa

L’ha decisa un lampo da chi non t’aspetti: la rasoiata di Mancini ha steso una Juventus capace di prendere tre pali e di fallire la migliore occasione proprio al 97esimo. Ma il calcio è questo, ed alzi la mano chi si aspettava una sfida spettacolare. Si fronteggiavano Mourinho ed Allegri, due allenatori molto simili: partita nervosa, bloccata, attendista, decisa da un episodio. Il pareggio avrebbe rispecchiato meglio l’andamento delle cose, ma nel calcio vince chi la butta dentro.

I tifosi della Roma esultano

E il tripudio dell’Olimpico ha attraversato allo stesso modo il web giallorosso, trasudante di gioia per una vittoria interna contro la Juventus che mancava da quattro anni. Come sottolinea Stephen: “Bene così. Ma non c’era altra soluzione: o si vinceva o si vinceva. Testa alla prossima perché urge fare filotto sia in coppa sia in campionato”. Antonio applaude soprattutto allo spirito messo in mostra: “finalmente una vittoria cattiva , daje”. Mentre Daniel mette in guardia: “Siamo forti, ma anche stronzi. Da adesso in poi ZERO passi falsi! Forza Roma”.

I romanisti applaudono la grinta

La maggior parte dei tifosi giallorossi hanno apprezzato in particolare lo spirito messo in campo, come Dybalismo: “Vittoria da guerrieri come piace a noi. Orgoglioso di voi”. Allo stesso modo Andrea: “Grinta, cuore e fame! Forza Roma”. Mentre ValeVale ironizza ma non troppo: “Non fa niente che muoio io basta che vinciamo noi”. Anche Achille l’ha vissuta con grande tensione: “Grandissimiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! Ora datemi un defibrillatore, grazie”. Mentre Fede batte su un tasto dolente: “A maggior ragione rosico per Cremona, porcaccio il mondo infame”.

Roma, i tifosi tutti con Mancini

Albese cerca di tenere i piedi a terra: “La vittoria dà grande gioia. Spero ora ci siano 3 o 4 ore di festeggiamenti e soddisfazione e non 2 settimane come di consueto”. Mentre Thefaboulous applaude all’autore del gol: “Gli avete vomitato di tutto a sto ragazzo, aspettiamo i “romanistoni “ che dicono. Io intanto me godo la vittoria”. Così come Ac: “MANCIOSESSUALE”. Gianfranco va sul semplice: “Stasera, solo felicità!!!”. Come Massimo: “Grande vittoria della Roma una squadra di combattenti come godo vincere contro la Juventus vale doppio”.