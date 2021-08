Roma, Karsdorp: "Stiamo iniziando qualcosa di nuovo"

Nuovo inizio per il terzino della Roma Rick Karsdorp, che dopo la buona stagione appena trascorsa, e dopo essersi messo finalmente alle spalle i tantissimi infortuni, si appresta a vivere la sua prima, vera stagione da titolare indiscusso agli ordini di José Mourinho. Dal ritiro in Portogallo, il terzino ha rilasciato un’intervista nella quale ha descritto le proprie sensazioni:

“L’atmosfera è sempre buona, mi piace stare qui e sono molto felice di essere in questo club. Con il nuovo allenatore ovviamente stiamo iniziando qualcosa di nuovo, c’è anche un nuovo staff ma mi piacciono molto gli allenamenti che facciamo, proprio come mi allenavo in Olanda. Le principali differenze con l’anno scorso? Presto per dire qualcosa al riguardo, non abbiamo ancora iniziato la stagione. Penso che, se viene un tecnico con un nuovo staff, si riparta da zero e ognuno così ci mette il 120%, è una cosa buona e sono davvero fiducioso per la prossima stagione”.

