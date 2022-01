Roma, l'agente conferma: "Veretout non si muove"

21-01-2022 16:31

Jordan Veretout lontano da Roma? Non ora, almeno secondo quanto riferito dal suo agente Mario Giuffrida, che ha confermato la permamenza del francese a Calciomercato.it, smentendo qualsiasi voce di mercato riguardo al centrocampista giallorosso:

“Scambio Veretout-Ndombele? Smentisco categoricamente, resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione“.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile ritorno in Premier per il mediano ex Fiorentina, ma per il momento non se ne farà nulla. Non è passato però sott’occhio l’evidente calo di rendimento delle ultime settimane, e magari le cose potrebbero cambiare se Sergio Oliveira riuscirà a imporsi totalmente sul francese.

