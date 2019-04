Roma, l'agente di Zaniolo frena sul rinnovo

Il futuro di Zaniolo è ancora tutto da scrivere. Nonostante le parole di Totti ("C'è un contratto, va più che bene"), la Roma non pare essere ancora riuscita a blindare il giovane talento che piace a tantissimi club.

"Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l’ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi. Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami", le parole di Vigorelli, agente di Zaniolo

SPORTAL.IT | 29-04-2019 07:55