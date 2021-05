Roma, l'ambiente è esausto: Fonseca definitivamente scaricato

Aria sempre più pesante intorno a Paulo Fonseca a Roma. Gli effetti del 6-2 rimediato sul campo del Manchester United continuano a farsi sentire, e non si è ancora spenta l’eco delle sue parole del dopopartita (“Il mio futuro? Vediamo”). Tanto che la stampa capitolina dà ormai il suo addio per certo.

Ne parla per esempio ‘Il Messaggero’, che sottolinea come la Roma di Fonseca quando perde lo fa spesso “male”: tirando i remi in barca e subendo gli avversari fino a dover fare i conti con risultati anche mortificanti. Al tecnico lusitano si contesta in particolare un aspetto: quello di non aver trasmesso alla squadra la mentalità da grande.

Anche per questo motivo il suo progetto tecnico appare ormai agli sgoccioli, e infatti le voci sul suo possibile sostituto impazzano ormai da tempo nell’ambiente giallorosso.

OMNISPORT | 01-05-2021 10:06