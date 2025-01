Roma-Lazio, il corteo degli ultras biancocelesti tra cori e petardi

I tifosi hanno lasciato Ponte Milvio per entrare in curva Nord

In occasione del derby della capitale, gli Ultras Lazio, storico gruppo della squadra biancoceleste, ha improvvisato un corteo per le vie limitrofe allo stadio Olimpico. Un centinaio di individui incappucciati hanno intonato cori in favore della loro squadra, lasciando Ponte Milvio per entrare in Curva Nord. Alcuni petardi sono stati lanciati contro le forze dell’ordine e i giornalisti che li stavano seguendo.