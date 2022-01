Roma, le prime parole di Maitland-Niles: "Abraham mi ha detto questo"

08-01-2022 23:27

Ainsley Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma di José Mourinho. Voluto fortemente dallo Special One, arriva dall’Arsenal e sarà il terzo giocatore inglese della rosa dopo Chris Smalling e Tammy Abraham. Proprio il centravanti britannico sembra sia stato determinante per la scelta di Maitland-Niles, come lo stesso giocatore sottolinea nelle sue prime parole ai canali ufficiali del club:

“Sì, ho parlato con Tammy, che è un ragazzo fantastico. Non conosco bene Chris, ma lo conoscerò presto. Tammy mi ha detto quanto sia grande questo club. Ha voluto fortemente che venissi qui. Mi ha parlato della Roma e ho deciso di venire. È un passo importante per la mia carriera, per il mio futuro. Posso essere utile alla squadra e non vedo l’ora di iniziare”.

Il neo acquisto giallorosso ha parlato anche del nostro campionato, confessando di aver guardato qualche partita di recente e esprimendo tutta la sua voglia di giocare:

“Ho guardato delle partite recentemente. Ho visto gare dai ritmi elevati, squadre aggressive. Penso di essere adatto a questo tipo di calcio, arrivando dalla Premier League. La Serie A non è così diversa. Ora voglio solo scendere in campo e rendere al meglio”.

