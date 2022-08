Roma, ecco le prime parole di Wijnaldum in giallorosso

05-08-2022 21:07

“È davvero emozionante essere un giocatore della Roma”. Georginio Wijnaldum si presenta così al popolo giallorosso. Nel pomeriggio è arrivata ufficialità del suo trasferimento in prestito – con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più bonus – dal Paris Saint-Germain alla Roma, a dir poco scatenata sul mercato.

“Tutte le persone con cui ho parlato” – ha detto il centrocampista al sito ufficiale giallorosso – “mi hanno trasmesso sensazioni eccellenti sul Club e sui tifosi. La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”.

Wijnaldum non ha fatto poi mancare una promessa, quella che i tifosi tendono ad apprezzare di più se poi viene mantenuta. “Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”. Indosserà la maglia numero 25.

Dopo Matic, Svilar, Celik e soprattutto Dybala, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto regala un altro rinforzo – e che rinforzo! – al connazionale José Mourinho. Ora si cercano un centrale difensivo, con Eric Bailly dello United in pole position, e una punta che faccia da vice a Tammy Abraham (sarà Andrea Belotti?).

