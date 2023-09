Roma, Lukaku mollato da Roc Nation: decisivo il no all’Arabia Saudita e alla Juventus

La Roc Nation, società di management di artisti e sportivi, ha deciso di interrompere la sua collaborazione con Romelu Lukaku: decisiva la scelta del belga di andare alla Roma piuttosto che in Arabia Saudita

21-09-2023 18:15

Romelu Lukaku è stato il caso di mercato dell’estate, ad un passo dal ritorno all’Inter a cui aveva giurato amore eterno, fino a diventare una specie di pacco postale con varie destinazioni tutte scartate per un motivo o per un altro, prima della scelta finale di vestire il giallorosso della Roma.

Roc Nation e Lukaku: collaborazione finita

La Roc Nation Sports, società di management che ha curato gli interessi del belga, ha deciso di fare un passo indietro e di impere l’accordo che la legava al calciatore. A lanciare la notizia è stato il giornale inglese Telegraph. Il rapporto tra Lukaku e la Roc Nation è sempre sembrato molto solido, ma già nel corso di quest’estate è stato evidente che qualcosa si era rotto.

La Roc Nation, che tra i suoi assistiti annera anche De Bruyne, Vinicius e l’interista Dimarco, è stata partner di Big Rom attraverso i momenti migliori della sua carriera ed è stato il suo co-proprietario Todd Boehly che riuscì a convincere il Chelsea a mandare il giocatore in prestito all’Inter, dopo una sola stagione con la maglia dei Blues.

Lukaku: la scelta Roma e il rifiuto all’Arabia

Al momento non sono arrivati commenti né da parte della Roc Nation né da parte di Lukaku sui motivi che hanno portato a questa separazione. Di sicuro anche la società di management non ha apprezzato il comportamento del giocatore che prima ha deciso di rifiutare la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita e poi ha mandato su tutte le furie anche l’Inter, al punto che i nerazzurri si sono visti costretti ad uscire dalla trattativa e a chiudere ogni porta ad un possibile ripensamento.

La Roc Nation si è trovata a fare un lavoro molto complicato vista la decisione del giocatore di rifiutare qualsiasi proposta da parte della Saudi Pro League e di dire no proprio negli ultimi giorni di mercato anche alla Juventus. E’ stato ancora una volta uno dei manager della Roc, Behdad Eghbali, a dover lavorare con il Chelsea per riuscire a convincere il club inglese a concedere un nuovo prestito, stavolta con la Roma come destinazione.

Lukaku: cosa succederà la prossima estate

La decisione consensuale o meno (lo scopriremo quando le due parti in casa diranno la loro) di separarsi dalla Roc Nation, potrebbe diventare un problema sia per la Roma che per lo stesso calciatore. La società infatti ha sempre avuto una grande influenza sui dirigenti del Chelsea, un’influenza che poteva essere fondamentale anche la prossima estate quando la Roma dovrà decidere se riscattare il giocatore o magari prova a rinegoziare il prezzo del cartellino con il club londinese.