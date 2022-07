Roma, Mancini rinnova fino al 2027

12-07-2022 00:01

L’avventura di Gianluca Mancini con la maglia della Roma è destinata a proseguire per altri cinque anni. Come riportato da Sky Sport, c’è infatti l’accordo per il rinnovo del difensore centrale della Nazionale italiana con i giallorossi fino al 2027.

Il comunicato ufficiale del prolungamento del contratto di Mancini con il club allenato da José Mourinho dovrebbe arrivare già nella giornata di martedì. Il giocatore è alla Roma dal 2019, quando era arrivato dall’Atalanta, e nell’ultima stagione ha vinto la Conference League.