Roma: Matic avrà il prolungamento del contratto

Scatta la clausola del rinnovo sino al 2024

11-03-2023 10:04

Il Messaggero ha realizzato un pezzo di approfondimento su Nemanja Matic. Il serbo è la “succursale” di Mouinho in campo, come ha dimostrato il suo faccia a faccia in campo con Cristante. Per una volta, una lite in campo ha gatto esaltare i tifosi, cosa che in tempi diversi avrebbe fatto discutere. Matic, come Mourinho, non vuole adagiarsi sugli allori ed a breve scatterà il rinnovo automatico del contratto, con la clausola che prevede l’allungamento sino al 2024 al raggiungimento del 50% delle partite giocate in stagione da almeno 45 minuti. Con la Roma, quindi, il rapporto è più che consolidato