Roma, Mkhitaryan esalta Raiola: “Il miglior agente del mondo”

15-11-2021 17:36

Spesso al centro di grandi polveroni mediatici per le sue richieste e il suo atteggiamento, Mino Raiola in realtà tra i calciatori in giro per il pianeta gode ancora di grande considerazione.

Lo hanno dimostrato le parole rilasciate da Henrik Mkhitaryan a Sport1, testata che ha raccolto di recente le lodi e gli apprezzamenti fatti dall’armeno al noto procuratore campano.

“È sempre onesto, dice quello che pensa e lo fa davanti, mai alle spalle. Lo conosco da nove anni ormai: è il mio consigliere, ma anche il mio migliore amico” ha detto Mkhitaryan.

“Posso sempre chiamarlo. Mi elogia dopo le buone partite ma quando gioco male mi chiama e dice ‘Henrikh, che razza di stronzate hai fatto?’. È davvero fantastico, è il miglior agente del mondo. Per lui è importante che i giocatori siano felici. Se non è così, ti porterà da qualche altra parte” ha concluso entusiasta l’ex Arsenal.

