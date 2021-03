Roma: Mkhitaryan non recupera per il Sassuolo

La marcia di avvicinamento alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo non porta buone notizie per mister Fonseca. La Roma è in piena lotta per cercare di conquistare il quarto posto, ma dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan che purtroppo per i giallorossi, non recupera per la gara di sabato pomeriggio.

Il trequartista armeno avrà bisogno di più tempo per recuperare dalla lesione al soleo che lo ha costretto allo stop dallo scorso 7 marzo, durante il match contro il Genoa.

Ieri il giocatore è stato sottoposto ai controlli a Villa Stuart che hanno confermato la sua assenza alla ripresa del campionato ma anche nella gara d’andata di Europa League. La Roma cercherà di recuperarlo per il match di ritorno contro l’Ajax in programma il prossimo 15 aprile all’Olimpico.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:02