Roma, Mkhitaryan potrebbe lasciare la Capitale

21-02-2022 19:30

L’armeno della Roma Henrikh Mkhitaryan sta vivendo una buona stagione all’ombra del Colosseo, ma il suo rinnovo di contratto è bloccato, come quello di altri giocatori, per volere della società. La testata RB Sport riporta in queste ore l’interesse di due società russe, ovvero Spartak Mosca e Dimano Mosca.

I rapporti con Mourinho sono migliorati notevolmente dopo i dissapori di Manchester, e lo stesso Special One ha recentemente espresso parole di apprezzamento nei confronti del trequartista, considerandolo uno dei migliori della stagione giallorossa fino a questo momento.

OMNISPORT