Roma, Mourinho ha scelto il portiere: a tutta su Rui Patricio

Il peso dell’arrivo di José Mourinho inizia già a incidere prepotentemente sui piani di mercato della Roma. E lo si capisce chiaramente inquadrando il nuovo favorito a piazzarsi tra i pali della porta giallorossa nella prossima stagione.

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, non sarebbe più Juan Musso la prima scelta della società capitolina, bensì Rui Patricio. Il portiere del Wolverhampton già era nel mirino della Roma, ma in queste ore sembra balzato in pole position anche su indicazione del futuro tecnico giallorosso.

Tanti i motivi per cui Rui Patricio potrebbe rappresentare una scelta di primissimo livello per il club: il suo contratto in scadenza nel 2022 potrebbe accelerarne la cessione da parte della società inglese (l’affare si potrebbe chiudere intorno ai 6-7 milioni) e la Roma si ritroverebbe in rosa un portiere dalla grande esperienza internazionale e con oltre 90 presenze in nazionale.

OMNISPORT | 15-05-2021 09:15