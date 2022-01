Roma, Mourinho: "Poteva finire quattro.o cinque a zero"

16-01-2022 21:23

La Roma ha vinto la sua prima partita del 2022 ma José Mourinho è tutt’altro che soddisfatto perché la partita doveva essere chiusa prima e alla fine ha anche rischiato di subire il pareggio del Cagliari. Ecco le parole del tecnico giallorosso.

“Quello di Joao Pedro è stato un episodio. Abbiamo avuto il controllo totale della gara, la cosa importante è che poteva finire 4 o 5 a 0. Quando si gioca bene, non si deve sentire questa pressione, ma l’ho sentita perché rischi di perdere punti in un’occasione come quella che abbiamo subito. Per me Kumbulla è stato il miglior giocatore della mia squadra, ha fatto una partita fantastica. Mi dà soddisfazione perché in un determinato momento della stagione è stato in difficoltà. Io sono stato molto negativo nel feedback e nell’aggressività con lui in allenamento, ma lui è stato sempre tranquillo, umile ed è cresciuto. Per me è più a suo agio a 3, ed è cresciuto. Abbiamo bisogno di più giocatori come Sergio Oliveira: giocatori di performance, di 29 anni, con esperienza, che sa quello che devono fare in determinati momenti della partita. Non è il regista come lo intendete in Italia, non è Pirlo, ma è quello di cui la nostra squadra ha bisogno. Maitland-Niles ci dà opzioni, Karsdorp è andato in panchina senza allenarsi. Abbiamo fatto il mercato con questi due ragazzi che possono migliorare le opzioni della squadra”.

OMNISPORT