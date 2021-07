Roma, Mourinho: "Spinazzola out almeno fino a gennaio"

Primi passi a Trigoria per il neo tecnico giallorosso Josè Mourinho.

Programmazione, mercato e adrenalina sono tre termini molto gettonati nella capitale, sponda romanista. Del resto il nuovo mister fa sognare nuovi grandi traguardi e imprese ad una tifoseria intera.

Tra un’intervista e l’altra, Mou, ha parlato anche dell’infortunio di Spinazzola: “Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale”.

Lo Special One, infatti, poi si è soffermato anche su Italia e Spagna commentando la scena tra Chiellini e Jordi Alba prima dei rigori. “Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! – ha commentato Mourinho -. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri”

Una battuta anche sul match di questa sera tra Inghilterra e Danimarca:

“La Danimarca non è l’Ucraina, serve attenzione. Prima della partita con l’Ucraina ho detto che non era un problema se Gareth decideva di far riposare i giocatori che avevano il cartellino giallo o di far riposare Harry Maguire a causa della sua forma fisica, ero completamente convinto che sarebbe stata una partita facile”.

Impossibile non soffermarsi su Kane:

“Non credo che gli importi della Scarpa d’Oro onestamente. Penso che gli interesserebbe se sentisse che l’Inghilterra non ha possibilità di vincere, a quel punto gli farebbe piacere ricevere un riconoscimento individuale. Ho parlato con lui quando era a zero gol ed era felice, perché la squadra stava vincendo. E poi ho parlato con lui dopo che aveva segnato tre gol e la sua felicità era raddoppiata. Ha già alcuni premi individuali, non gliene servono altri. Vuole arrivare fino in fondo, vuole vincere gli Europei con l’Inghilterra”.

OMNISPORT | 07-07-2021 11:29