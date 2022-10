24-10-2022 00:10

Nel big match dell’undicesima giornata, il posticipo serale tra Roma e Napoli, sono i partenopei ad aggiudicarsi i tre punti in virtù dello 0-1 maturato grazie allo splendido gol di Osimhen. Azzurri sempre più primi della classifica con 29 punti.

Roma-Napoli, Spalletti: “Abbiamo vinto come pensavamo di poter fare”

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commenta così la vittoria contro la Roma: “C’era soddisfazione nello spogliatoio perché l’abbiamo vinta come pensavamo di poterla vincere. La squadra doveva saper sfruttare le poche occasioni che la squadra di Mourinho ci avrebbe concesso. Per fare questo c’era da stare attenti nel non cadere nelle trappole preparate. Magari abbiamo sbagliato qualche palla in più di quello che siamo abituati, ma dopo abbiamo mantenuto sempre ordine che non ha permesso di sfruttare alla Roma le trappole seminate nel campo”.

Roma-Napoli, Spalletti: “Gol di Osimhen da top player”

Sul gol magistrale che ha deciso la partita, quello di Osimhen, Spalletti si pronuncia così: “E’ un pezzo di bravura, da calciatore top quale lui è. L’errore di 5 minuti è un pezzo di non bravura invece. Io ho visto un Osimhen cresciuto, quando gli si dà palla delle volte pensa di dover far sempre l’eroe. Oggi invece ha sviluppato bene tante azioni e si è fatto trovare pronto su tante incursioni. C’è anche da dire che Politano gli ha dato un’ottima palla. Giocata fatta di tempi e qualità

Roma-Napoli, Spalletti: “Dobbiamo mantenere la testa pulita”

Sulla prima posizione in classifica del Napoli, il tecnico partenopeo sottolinea che: “Abbiamo vinto solo 11 partite, con la prossima che sarà ancora più difficile per quello che è ciò che si porta dietro e perché involontariamente le nostre vittorie rafforzano da un punto di vista di attenzione il prossimo avversario. Dobbiamo essere bravi a mantenere la testa lucida e pulita. Si vede che poi perdendo un pallone banale come stasera abbiamo dovuto fare queste corse a perdifiato per ricomporci dentro l’area di rigore e a intercettare i tiri da fuori e non si sa mai come va a finire. C’è da lavorare con più forza, serietà, ricerca di essere più completi e precisi. Non siamo ancora a metà campionato, quindi non si possono fare calcoli azzardati”.