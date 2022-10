23-10-2022 11:54

Il big match dell’undicesima giornata, previsto per questa sera alle ore 20.45, è Roma-Napoli. Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, torna a fare visita a ciò che è stato il suo passato. Azzurri obbligati a vincere per staccarsi dal Milan (vittorioso a Monza) e continuare a guidare la classifica in solitaria.

Roma-Napoli: solo due cambi in entrambe le formazioni

Mourinho sembra intenzionato a schierare il 3-5-2 con Pellegrini accanto a Cristante e Matic, pronto a riprendersi la maglia da titolare a discapito di Camara. A destra, ballottaggio tra Zalewski e Karsdorp, con il primo favorito. Sulla sinistra, ritorna Spinazzola. In attacco, Zaniolo dovrebbe affiancare Abraham.

Spalletti, invece, non ha convocato Anguissa in quanto non al meglio: il suo posto a centrocampo dovrebbe essere preso da Ndombelè. Osimhen pronto ad indossare una maglia da titolare, mentre a destra è ballottaggio tra Politano e Lozano, con il messicano favorito.

Roma-Napoli: probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Roma-Napoli: i precedenti con Irrati

La Roma, con Mourinho, ha incontrato 5 volte Irrati, di cui 4 vittorie nella scorsa stagione (contro il Genoa per 2-0, contro l’Atalanta per 4-1, contro la Lazio per 3-0 e l’ultima di campionato contro il Torino per 3-0, in tutto 12 vittorie giallorosse, 6 pari e solo 5 sconfitte nei 23 incontri in cui ha diretto la Roma) e soprattutto il pari per 1-1 ad agosto contro la Juventus.

Serie A: dove seguire Roma-Napoli

Sarà DAZN a trasmettere Roma-Napoli oggi alle 20.45. Per vederla su ‘DAZN‘, basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l’app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visibile anche su Sky all’interno di Zona Dazn.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN