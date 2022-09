Serie A, Roma: Matic verso il rinnovo automatico

25-09-2022 12:40

Il mediano giallorosso Nemanja Matic, arrivato in estate dal Manchester United, ha già timbrato ben nove presenze con la Roma in questo inizio di stagione, divise in sette in Serie A e due in Europa League. 34 anni, il centrocampista di origine serba non ha ancora mancato una sola gara quest’anno, e il rinnovo del suo contratto sembra sempre di più un qualcosa di scontato.

Nel contratto dell’ex Chelsea con la squadra della Capitale, infatti, è inserita una clausola stando alla quale, con la metà delle presenze dell’intera stagione, il prolungamento sarà automatico, con un ingaggio variabile dei risultati della squadra.