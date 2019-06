Roma, Nzonzi ha le valigie pronte

Il futuro di Nzonzi non sarà, salvo imprevisti, alla Roma. Il 30enne centrocampista non si è presentato alle visite mediche del club e pare ormai ad un passo dalla cessione. Diversi le società sulle sue tracce.

Il Campione del Mondo piacerebbe molto al Lione che sarebbe pronto ad un'offerta importante per riportarlo in Ligue 1. Attenzione anche all'Arsenal, soprattutto se Torreira dovesse lasciare i Gunners per andare al Milan.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 08:51