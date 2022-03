Roma, parla Pinto: "Vogliamo andare più avanti possibile"

10-03-2022 18:47

Poco prima della partita di Conference League tra Vitesse e Roma in Olanda, il GM dei giallorossi Tiago Pinto ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento della squadra.

Queste le sue parole:

“Io credo che noi per fortuna non abbiamo tanti infortuni, è più facile per il mister gestire. Noi l’abbiamo detto dal primo giorno: vogliamo andare più avanti possibile e vincere. Oggi si vede la voglia di vincere questa coppa dalla formazione schierata […] Io penso che la partita di oggi sia così importante che preferisco parlare della Conference League che della Serie A. Abbiamo fatto due vittorie importanti e vogliamo vincere più partite possibili per avvicinarci ai primi posti. Dopo vediamo, ma la mentalità è di pensare una gara alla volta”.

