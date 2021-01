Roma, Pau Lopez felice di essere tornato titolare

Intervenuto a Sky Sport, il portiere della Roma Pau Lopez ha risposto così sulle gerarchie tra i pali giallorossi. Lo spagnolo è stato autore di una buona prestazione oggi, condita da un parata da fantascienza sul compo di testa ravvicinato di Romelu Lukaku:

“Non credo che una partita possa cambiare tutto, quest’anno il mister ha scelto Mirante come titolare. Questo non è un momento in cui posso mollare, voglio fare bene qua, essere a Roma è una grande opportunità e aspetto le possibilità di scendere in campo”.

OMNISPORT | 10-01-2021 21:06